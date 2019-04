Was ist da nur bei Cathy (31) und Mats Hummels (30) los? Das dürften sich derzeit wohl viele Fans fragen. Denn der Spieler des FC Bayern München soll in den sozialen Netzwerken besonders oft bei Fotos von Lena Meyer-Landrut (27) auf "gefällt mir" drücken. Für die Bewunderer des Münchener High Society-Paares ist dies ein klares Indiz dafür, dass der Kicker seine Liebste mit der Sängerin hintergeht. Jetzt bezog Cathy Stellung zu den Gerüchten um ihren Mats.

Am Montag berichtete die Dirndl-Designerin ihren Followern auf Instagram von einem Event. Sie bedankte sich für die große Teilnahme, schnitt dann jedoch ein anderes Thema an. "Mein Mann war gestern nicht dabei, weil Bayern ein wichtiges Spiel hatte. Also nicht wegen Lena", schrieb sie in der Bildunterschrift ihres Fotos, auf dem sie zusammen mit ihrem Patenkind posierte. Angeblich hätten sie viele aus ihrer Community zu diesem Thema befragt. Doch die 31-Jährige scheint darüber gut lachen zu können, wie die Smileys in ihrem Beitrag vermuten lassen.

Den Anhängern der jungen Mutter dürfte vor allem eine Sache Sorgen bereiten: Lena ist aktuell Single. Mitte Januar ging ihre Beziehung mit Langzeitpartner Max von Helldorff in die Brüche. Laut eigener Aussage ist die "Thank You"-Interpretin nun offen dafür, jemand Neuen kennenzulernen.

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels im März 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Patenkind

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut

