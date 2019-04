Autsch! Die Dreharbeiten für das Staffelfinale von Game of Thrones waren offenbar nicht immer schmerzfrei. Das bekam vor allem Jon Snow-Darsteller Kit Harington (32) zu spüren. Beim Dreh der ersten Folge für die achte Staffel musste sich der Schauspieler auf einen Drachen schwingen – denn seine Figur sollte von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) für die große Schlacht das Drachenreiten lernen. Diese spezielle Reitstunde blieb allerdings nicht folgenlos für das beste Stück von Kit.

Klar, auf einem echten Ungeheuer ist der GoT-Star nicht geritten. Stattdessen musste er sich mit einer riesigen Maschine zufrieden geben, die ein wenig an Bullen-Reiten auf dem Jahrmarkt erinnert. Per Green-Screen wurden schließlich das Fabelwesen und der Hintergrund eingefügt. Dennoch sei es alles andere als einfach gewesen, sich auf der Maschine zu halten, verriet der Schauspieler Daily Mail – und der vermeintlich harmlose Ritt blieb nicht ganz folgenlos. "In der einen Szene fällt Jon fast vom Drachen runter. Der Drache schwang so heftig herum, dass mein rechter Hoden eingequetscht wurde. Und ich hatte keine Zeit 'Stopp!' zu sagen", plauderte Kit aus.

Der Schauspieler hatte sich bei diesem schmerzhaften Dreh innerlich schon von seinem Gehänge verabschiedet. "In meinem Kopf dachte ich: 'So endet es, auf diesem Bock, der mich buchstäblich an den Hoden herumschwingt'", erzählte er von der verheerenden Situation. Doch letztendlich gab es doch Entwarnung: Kit geht es gut. Ein abgerissener Hoden wäre jedenfalls kein untypisches Ende für einen GoT-Charakter gewesen. So wartete das Fantasy-Epos schon mit weitaus schlimmeren Grausamkeiten auf.

