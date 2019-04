Das hätten viele sicher nicht erwartet! Kim Kardashian (38) hat einiges um die Ohren: Sie ist Mutter dreier Kinder, das vierte ist unterwegs. Außerdem spielt die Reality-Queen eine der Hauptrollen in der TV-Serie Keeping Up With the Kardashians, ist Beauty-Unternehmerin für ihre Marke KKW BEAUTY und will neuerdings auch noch Anwältin werden. Da liegt es nur nahe, dass sie einer Beschäftigung nur allzu gern nachgeht: Schlafen.

Im Gespräch mit Vogue plauderte Kim nicht nur über ihre beruflichen Zukunftspläne, als Anwältin durchzustarten zu wollen, sie sprach auch andere Dinge, die der Öffentlichkeit so bisher wahrscheinlich nicht bekannt gewesen sein dürften, an: Sie liebt es, ins Bett zu gehen. "Ich schlafe richtig gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung: schlafen gehen", offenbarte das amerikanische Allroundtalent in dem Interview. Und das, obwohl ihr Mann, Kanye West (41), einen verrückten Schlaf hat: "Laken überall", witzelte Kim. Zudem könne er überall einschlafen.

Ende des vergangenen Jahres hatte der TV-Star außerdem enthüllt, sogar mit Make-up zu schlafen. Damit pfeift sie auf eine der wohl wichtigsten Beautyregeln und besten Tipps für eine schöne Haut: sich jeden Abend abzuschminken. Kim behalte ihr Make-up einfach über Nacht drauf, frische es am nächsten Tag auf und könne es so über zwei Tage retten, gestand sie in der Fernsehshow Busy Tonight.

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2018

Getty Images Reality-Star Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian bei der Met-Gala 2018

