Macht Mini-Carpendale seine ersten Laufversuche? Im Mai 2019 wird der Sohnemann von Wayne (42) und Annemarie Carpendale (41) bereits ein Jahr alt. In der Regel beenden Kleinkinder in diesem Alter allmählich die Krabbelphase und stellen sich langsam auf ihre Füßchen. Dies scheint auch im Hause Carpendale der Fall zu sein. Wayne postete im Netz einen Schnappschuss, der seinen Sohn in einem ziemlich ungewöhnlichen Laufstall zeigt!

Auf Instagram zeigte der stolze Papa, wie Mini-C in einem Korb sitzt und vorsichtig seine Umgebung mustert. "Jetzt kann ich ihn endlich an den Laufstall gewöhnen", erklärte der Promi-Dad die Zweckentfremdung des Behälters in der Bildunterschrift. Mit dem Hashtag #männeralleinzuhaus machte Wayne deutlich, dass dieser kreative Einfall ihm selbst entsprungen sein muss und nicht etwa seiner Ehefrau. Was die Fans wohl davon halten?

Restlos begeistert wirkte die Netzgemeinde nicht. "Unter Humor verstehe ich etwas völlig anderes!", sprach eine Followerin dem Posting jeglichen Witz ab. Eine andere Userin fragte kritisch: "Ob das Kind das wohl lustig findet?"

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale im Juli 2015 in Hamburg

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im April 2019

