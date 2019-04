An Tag drei des beliebten Coachella-Festivals sorgte sie eindeutig für einen der Höhepunkte: Ariana Grande (25) spielte am Sonntagabend einen sehnsüchtig erwarteten Gig. Dabei stand sie allerdings nicht allein vor ihren Fans, sondern brachte einige hochkarätige Gäste mit. Unter anderem *NSYNC, P. Diddy (49) und Nicki Minaj (36) performten mit der Headlinerin auf der Bühne. Kein Auftritt wie jeder andere – auch nicht für die "God Is A Woman"-Interpretin: Hinterher würdigte sie ihre Kollegen im Netz mit emotionalen Worten!

"Ich danke denjenigen aus tiefstem Herzen, die ihre Zeit und Energie in diesen wundervollen Moment investiert haben!", kommentierte Ari einige Pics des Konzerts auf Instagram. Ein Extra-Dankeschön bekam Diddy, der während des Auftritts einen Sonderapplaus für die 25-Jährige eingefordert hatte: "Jetzt möchte ich, dass ihr so viel Krach macht wie nur möglich. Sie musste eine Menge durchmachen und gibt einfach nicht auf!" Ariana betonte, dass diese Worte sie sprachlos gemacht hätten und sie beinahe geweint habe.

Auch bei Nicki bedankte sich die Chartstürmerin – beim gemeinsam gesungenen Song "Bang Bang" hatten es die beiden wegen technischer Schwierigkeiten nicht leicht: "Nicki hat das mit mir durchgezogen. Wir konnten auf der Bühne zwar nichts hören, aber die Energie des Publikums hat uns durch den Song getragen. Ich kann dir nicht genug danken!" Trotz der Panne feiern die Follower besonders das Duett der Sängerinnen und freuen sich nun auf Arianas anstehende "Sweetener"-Welttournee.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und *NSYNC beim Coachella-Festival 2019

Getty Images P. Diddy bei einem Auftritt im November 2018

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

