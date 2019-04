Sie haben ihr großes Glück im TV gefunden! Bei Bauer sucht Frau lernten sich der in Namibia lebende Farmer Jörn und seine Oliwia kennen und lieben – die gebürtige Polin ist für ihren Traum-Mann inzwischen sogar nach Afrika ausgewandert. Nun gab der Blondschopf zusammen mit seiner Auserwählten ein Interview und geriet dabei ins Schwärmen: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt!"

"Oliwia passt sehr gut auf die Farm und in meine Familie", freute sich der Landwirt im Gespräch mit RTL. Auch die Blondine scheint von ihrem neuen Leben und vor allem von ihrem Rinderzüchter schwer angetan zu sein: "Wenn ich daran denke, dass wir die nächsten 50 Jahre miteinander verbringen, also bis dass der Tod uns scheidet – das macht mich sehr glücklich!", so die Übersetzerin. Jörn blickt ebenfalls schon in die gemeinsame Zukunft und hat dabei auch konkrete Vorstellungen: "Was ich mir jetzt noch am meisten wünsche, ist zum einen, dass das Haus fertig wird und wir dann auch heiraten und viele Kinder kriegen."

Die Turteltauben hatten bei der letztjährigen Staffel der Kuppel-Show für ein großes Highlight gesorgt, indem sie sich bereits vor dem großen Finale verlobten. Den Antrag machte der Wahl-Afrikaner seiner Angebeteten im Übrigen auf ausgefallene Art und Weise: Er legte den Ring einfach beim Selfies-schießen auf Oliwias Schulter. Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

MG RTL D Oliwia, Ilona und Jörn bei "Bauer sucht Frau" in Namibia

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jörn bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Andreas Friese Offizielles Verlobungsfoto von Jörn und Oliwia von "Bauer sucht Frau" 2018

