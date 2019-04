Game of Thrones ohne Nathalie Emmanuel (30)? Für die Fans unvorstellbar! Seit der dritten Staffel ist die Beauty ein fester Bestandteil der epischen Erfolgsserie – sie spielt Danerys Targaryens (Emilia Clarke, 32) treue Dienerin und Beraterin. Doch kurz bevor sie 2013 das “Game of Thrones”-Angebot bekam, hatte sie eigentlich einen ganz anderen Plan: Nathalie wollte die Schauspielerei tatsächlich an den Nagel hängen!

“Ich habe Wäsche gefaltet, Toiletten geputzt, Leuten in den Umkleidekabinen geholfen. Es war schrecklich”, erinnerte sich die 30-Jährige im Interview mit Harper’s Bazaar an ihre Zeit vor der Show. Sie habe finanziell zu sehr zu kämpfen gehabt und einfach keine Schauspiel-Jobs bekommen: “Mein Plan war es, wieder zur Schule zu gehen.” Auch das erfolgreiche GoT-Casting und ihre Rolle als Missandei konnten Nathalie allerdings anfangs nicht komplett überzeugen, weiter als Schauspielerin zu arbeiten. Nach ihrer ersten Staffel habe sie wieder im Einzelhandel gearbeitet: “Ich musste immer noch meine Hypothek bezahlen. Aber ich habe diesen Job wirklich gehasst.”

Anschließend habe sie beschlossen, ihrer Filmkarriere noch eine Chance zu geben und zog nach Los Angeles – bei dieser Entscheidung immer an ihrer Seite: ihre Mama! “Ich wollte zuerst nicht gehen, aber meine Mutter war diejenige, die sagte: ‘Du wirst gehen.’” Diese Entscheidung scheint für Nathalie absolut die richtige gewesen zu sein: Sie ist nicht nur noch immer Teil von “Game of Thrones”, sie spielte auch in Kino-Streifen wie “Fast and the Furious 7” und “Maze Runner: Die Auserwählten in der Todeszone” mit.

WENN.com Nathalie Emmanuel als Missandei in "Game of Thrones"

Kevin Winter/Getty Images "Game of Thrones"-Star Nathalie Emmanuel

Emma McIntyre/Getty Images "Game of Thrones"-Star Nathalie Emmanuel

