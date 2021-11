Matthias Schweighöfer (40) gibt Einblicke in seinen Drehalltag am Set. Seit dem 29. Oktober ist "Army of Thieves" auf Netflix abrufbar. Der Gangsterfilm erzählt die Vorgeschichte zum Streaming-Hit "Army of the Dead" von Zack Snyder (55), der im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde. Die Regie des Prequels hatte der "Vaterfreuden"-Darsteller selbst übernommen. Vom "Army of Thieves"-Set teilte Matthias nun zudem einige humorvolle Schnappschüsse.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Blondschopf nun drei Selfies, die während er Dreharbeiten des Thrillers entstanden waren. Jede dieser Aufnahmen zeigt Matthias und seine Schauspielkollegin Nathalie Emmanuel (32), wie sie vor einem Tresor in die Kamera grinsten. "Geldschrank-Selfies", betitelte der 40-Jährige seinen Post. Dabei orientierte er sich augenscheinlich an dem Beitrag der Game of Thrones-Schönheit, den diese postete die gemeinsamen Bilder mit der gleichen Unterschrift auch auf ihrem Profil. Mit den Worten "Pics von der Selfie-Göttin Nathalie" stellte Matthias anschließend zudem noch klar, wem seine Fans die Fotos zu verdanken haben.

Bei den Followern des in Anklam geborenen Regisseurs schienen die Eindrücke von den Dreharbeiten gut anzukommen. "Die Beschriftung hat mich umgehauen" oder "Coole Bilder", lauteten nur einige Nachrichten der erfreuten Fans. Auch einige Berühmtheiten brachten in den Kommentaren ihre Begeisterung zum Ausdruck. So hinterließ die französische Schauspielerin Nora Arnezeder (32) unter dem Beitrag beispielsweise ein rotes Herz-Emoji.

Instagram / matthiasschweighoefer Nathalie Emmanuel und Matthias Schweighöfer bei den "Army of Thieves"-Dreharbeiten

Instagram / matthiasschweighoefer Nathalie Emmanuel und Matthias Schweighöfer bei den "Army of Thieves"-Dreharbeiten

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer im Oktober 2021

