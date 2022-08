"Game of Thrones"-Star Nathalie Emmanuel strahlt in Gelb!

Da muss man doch glatt zweimal hinschauen. Nathalie Emmanuel (33) begann ihre Laufbahn als Schauspielerin 2007. In der Serie Game of Thrones wurde sie sechs Jahre später als Missandei auch endlich international berühmt. In drei Fast & Furious-Filmen konnte die Britin anschließend ebenfalls eine Rolle ergattern. Zudem sorgt die Beauty mit ihren auffälligen Outfits auch immer wieder für einen echten Hingucker!

So flanierte Nathalie nun in stylischen Klamotten durch New York: Sie sah in dem leuchtend gelben Kleid, das sie mit einem Paar schillernder, himmelhoher Absätze kombinierte, umwerfend aus und zog alle Blicke auf sich. Nathalie traf eine stilbewusste Wahl und ergänzte ihr auffälliges Outfit mit klobigem Goldschmuck: Sie legte mehrere große Halsketten übereinander. An den Ohren trug die "Game of Thrones"-Darstellerin Reihen von kleinen goldenen Ohrringen, die durch ihre Kurzhaarfrisur noch betont wurden. Sie zeigte ein strahlendes Lächeln, das durch einen Hauch von nude-glänzendem Lippenstift verstärkt wurde.

Im Gegensatz zu ihrer Lippenstiftfarbe mag sie es in ihren Filmen jedoch alles andere als nackt. Da sie sich in GoT für einige Szenen ausziehen musste, sind einige Regisseure wohl der Meinung gewesen, sie wäre offen für Nacktszenen. "Was die Leute nicht verstanden haben, war, dass ich bestimmten Bedingungen und spezifischen Dingen für dieses eine bestimmte Projekt zugestimmt habe, aber das gilt nicht unbedingt für alle", stellte Nathalie in der Podcast-Folge von "Make It Reign with Josh Smith" klar.

Anzeige

RCF / MEGA Nathalie Emmanuel, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Nathalie Emmanuel, August 2022

Anzeige

RCF / MEGA Nathalie Emmanuel, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de