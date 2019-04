Rapper Drake (32) begeistert normalerweise die Massen mit seinen Songs und seine Alben sind weltweit echte Kassenschlager. Doch nicht jeder ist von dem Grammy-Gewinner begeistert. Vor allem eine Gruppe versetzt er in Angst und Schrecken: Sportler und deren Fans. Denn der Mega-Star soll mit einem schrecklichen Fluch belegt sein: Angeblich sorgt der Rapper mit seiner bloßen Anwesenheit immer wieder für Misserfolge von Sportlern!

Es begann alles so harmlos: Im April 2014 hielt Drake eine Motivationsrede für die Basketballmannschaft Kentucky Wildcats – und prompt verlor der klare Favorit das Spiel. Zufall? Nach dieser Misere fielen weitere prominente Sportler dem Drake-Fluch zum Opfer. Tennisstar Serena Williams (37), NFL-Profi Johnny Manziel und MMA-Kämpfer Conor McGregor (30) sind nur drei von ihnen. Zuletzt sorgte der kanadische Rapper auch für eine Fußball-Pleite: Nachdem Layvin Kurzawa, ein Verteidiger bei Paris Saint-Germain, ein Selfie mit Drake gepostet hatte, war das Schicksal von PSG besiegelt – Frankreichs Spitzenreiter verlor die Partie gegen den Tabellenzweiten Lille.

Die Panik vor dem Rapper geht mittlerweile sogar so weit, dass der Fußballverein AS Rom seinen Spielern via Twitter ein Selfie-Verbot mit dem Promi erteilt hat: "Allen Roma-Spielern ist es verboten, mit Drake ein Foto zu machen, bis zum Ende der Saison", ist auf der Social-Media-Plattform des Klubs zu lesen. Dabei ist der Drake-Fluch noch harmlos im Vergleich zu dem von Fußballer Aaron Ramsey: Der Engländer soll nämlich mit jedem Tor für einen Todesfall unter Promis sorgen.

Getty Images Drake in Wimbledon

Instagram / kurzawa_20 Rapper Drake mit Layvin Kurzawa

Getty Images Drake bei den Grammys 2019

