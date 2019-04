Liebes-Aus bei dem Musikerpaar! Bei der Zusammenarbeit ihrer Band Fifth Harmony mit dem Rapper Ty Dolla Sign lernte Lauren Jauregui (22) ihren späteren Lover kennen. Die Mädelskombo kollaborierte 2016 für den Song "Work From Home" mit ihm. Seit April 2017 sollen sich die beiden gedatet haben. Im November des Jahres machten sie ihre Liebe offiziell – doch nun soll alles aus und vorbei sein: Auf Social Media deuteten die Sängerin und der Sprachkünstler eine Trennung an!

Offiziell dazu geäußert haben sich die beiden noch nicht. Doch kryptische Online-Beiträge lassen den Schluss zu, dass das Paar getrennt ist. So postete Lauren auf Instagram zwei Selfies von sich vor einem Spiegel und dazu wenige Sätze. "Ich kenne die Wahrheit, bevor sie zutage tritt, ich kann sie in deinen Gefühlen erkennen. Ladys, hört immer auf diese kleine Stimme in eurem Herzen", schrieb sie. Ty hingegen veröffentlichte auf Twitter lediglich ein zerbrochenes Herz als Emoji.

In den letzten Monaten hatte sich ohnehin einiges in Laurens Leben verändert. Im März war ihr Hund Gracie gestorben. Zuvor, im Mai 2018, hatte die Band eine Pause angekündigt. Daraufhin startete Lauren eine Karriere als Solokünstlerin. Denkt ihr, dass die beiden wirklich getrennt sind? Stimmt unten ab.

Getty Images Lauren Jauregui und Ty Dolla Sign

Instagram / laurenjauregui Lauren Jauregui, Musikerin

Getty Images Lauren Jauregui beim Westwood One Radio Roundtable

