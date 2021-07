Mit diesen Fotos macht Lauren Jauregui (25) selbst den Baywatch-Badenixen Konkurrenz! Die Sängerin hält ihre Fangemeinde im Netz regelmäßig auf dem Laufenden, was in ihrem Leben gerade so passiert. Seien das nun Fotos von Events, einfache Badezimmerselfies oder süße Schnappschüsse mit ihrer Familie: Alles scheint die Follower des ehemaligen Mitglieds der Girlband Fifth Harmony zu interessieren. Besonders angetan ist ihre Webcommunity von diesen neuen Bikinibildern vom Strand.

Hier rekelt sich Lauren im Sand und setzt ihre Kurven perfekt in Szene. "Wow, du bist so hübsch" oder "Ich danke Gott, dass so eine Schönheit wie du existiert", schwärmen nur zwei User auf Instagram. Viele sind vor allem begeistert von dem neonpinken Bikini, den sie trägt. Die Musikerin hingegen geht überhaupt nicht weiter auf ihre heißen Schnappschüsse an einem Strand in Florida ein und nutzt den Post stattdessen, um sich bei ein paar Leuten zu bedanken. "Vielen Dank an alle, die geholfen haben, diese schöne Reise mit diesen wundervollen Menschen zu organisieren", betont sie.

Dass sie auch mit mehr Stoff am Körper klasse aussieht, beweist Lauren noch in derselben Fotostrecke. Neben den Bademoden-Schnappschüssen postete die 25-Jährige nämlich auch eine Aufnahme von sich in einem rosafarbenen Satinkleid. Die schicke Robe trug sie bei einer Party mit ein paar Freunden, wie weitere Bilder zeigen.

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2014

Instagram / laurenjauregui Lauren Jauregui in Florida im Juni 2021

Instagram / laurenjauregui Lauren Jauregui in Florida im Juni 2021

