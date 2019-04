Sie tut alles, um ihr Konto zu füllen! Seit einigen Monaten macht Katie Price (40) vor allem mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Neben einer Alkoholfahrt sorgen auch die finanziellen Engpässe des Ex-Boxenluders für Aufsehen. Um ihre Schulden bezahlen zu können, wollte Katie jetzt ihren pinken Jeep verkaufen. Ein Interessent wollte ihr dafür umgerechnet fast 58.000 Euro geben. Unter einer Bedingung: Er verlangte 12 Stunden mit der Kultblondine!

Wie Mirror berichtet, soll Katie in der aktuellen Folge ihrer Reality-Show My Crazy Life auf die Idee gekommen sein, ihren Wagen zu verhökern. Mit der Hilfe eines befreundeten Werkstattbesitzers habe sie es zunächst mit einem Startpreis von umgerechnet 580 Euro versucht – aber die Angebote hätten schnell bei 66.000 Pfund (umgerechnet fast 76.500 Euro) gelegen. Toyboy Kris Boyson zeigte sich skeptisch, Werkstattbesitzer Steven soll aber erklärt haben: “Nun, es ist einzigartig und hat einen Promi-Status, sodass die Leute es kaufen werden.” Am Ende wurden Katie 50.000 Dollar geboten – wenn sie 12 Stunden mit dem Käufer verbringe und “alles rein vertraulich” sein werde. Katies Reaktion: “Kann ich seine Nummer haben?”

Einer schien von der Idee aber ganz und gar nicht begeistert gewesen zu sein. Obwohl Katies Wagen ihr laut eigener Aussage “nur Kummer” bereitet hätte, soll Kris nicht gerade charmant auf das Verkaufsangebot reagiert haben. “Das ist sie nicht wert, Mann”, soll er scherzhaft gesagt haben.

NOBLE/DRAPER / SplashNews.com Katie Price, April 2018

Getty Images Katie Price im Oktober 2016 in London

Instagram / officialkatieprice Katie Price, Reality-TV-Star

