Er kommt einfach nicht zur Ruhe. Keine zwei Wochen nach dem Umzug von Popstar Justin Bieber (25) und seiner Frau Hailey (22) in ihre Villa in Beverly Hills, musste die Polizei aktiv werden. Das Promi-Ehepaar befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus, da die beiden zum Coachella Festival gereist waren. Doch Sicherheitskräfte spürten eine Frau auf, die unbefugt auf das Anwesen der Turteltauben vorgedrungen war – und nahmen sie fest!

TMZ veröffentlichte ein Foto, auf dem die Festnahme dokumentiert ist. Ein Polizist legt der Frau Handschellen an, bevor sie vom Gelände geführt wird. Dem Bericht zufolge hatte sie zuvor behauptet, selbst in dem Haus zu wohnen. Die Beamten schenkten ihrer Aussage jedoch keinen Glauben und verhinderten so, dass sie in das Gebäude eindringen konnte. Bei ihrer Festnahme trug die Unbekannte unter anderem eine Louis Vuitton Handtasche bei sich. Die Verhaftete soll nicht bewaffnet gewesen sein.

Für Justin ist es schon die zweite Belästigung dieser Art binnen weniger Wochen. Bei einem Aufenthalt in Laguna Beach war eine betrunkene Frau in sein Hotelzimmer eingedrungen. Sie musste von Justins Security festgehalten werden, bis die Polizei sie abführte. Die Vorfälle sind doppelt unangenehm, da Biebs erst kürzlich mitgeteilt hatte, sich im Sinne seiner Gesundheit mehr Ruhe gönnen zu wollen.

SplashNews.com Justin Bieber und seine Frau Hailey Baldwin, März 2019

WENN Hailey und Justin Bieber

MEGA Justin Bieber in New York City

