Hofft Charlize Theron (43) noch auf die große Liebe? Die Schauspielerin, die 2004 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für den Film "Monster" gewann, war bis 2010 mit Stuart Townsend (46) zusammen. Danach war sie verlobt, und zwar mit ihrem Schauspielkollegen und Oscar-Preisträger Sean Penn (58), aber auch diese Partnerschaft ging 2015 in die Brüche. Trotz aktueller Turtelgerüchte, die Brad Pitt (55) betreffen, verrät die Power-Frau: Eine Beziehung kommt für sie aktuell nicht infrage!

In einem Interview mit Extra enthüllte der Megastar, gerade einfach keine Zeit für die Liebe zu haben. "Ich werde diese Presse-Reise beenden, dann drehe ich einen Film in London und ich vermute, so im September, können wir wieder darüber reden", so die 43-Jährige. Charlize ist diesen Sommer in der romantischen Komödie "Long Shot" an der Seite von Seth Rogen (37) in den deutschen Kinos zu sehen. Neben der Karriere hat die Blondine aber auch in Sachen Erziehung alle Hände voll zu tun.

Über ihr Dasein als Single-Mom offenbarte Charlize: "Wie jede Mutter da draußen, die einen Job hat, machst du Phasen durch, in denen du überfordert bist, und ich bin grade in so einer. Aber es gibt immer Licht am Ende des Tunnels." Wer weiß, ob mit diesem Licht früher oder später nicht doch noch ein Traummann einhergeht.

Clemens Bilan/Getty Images Charlize Theron und Sean Penn bei der Premiere von "Mad Max: Fury Road" in Cannes

Anzeige

MEGA Charlize Theron und Brad Pitt als Werbegesichter von Breitling

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images Charlize Theron beim Screening von "Tully" in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de