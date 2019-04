Ein neuer Prüfstein für den ehemaligen Bachelor und seine Herz-Dame! Erst vor wenigen Wochen wagten Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung: Die Zumba-Lehrerin zog zu ihrem Liebsten nach Bonn. Kurze Zeit später unterschrieb der Rosenkavalier jedoch einen neuen Vertrag als Profi-Basketballer – und zwar in Frankfurt! Werden die beiden Turteltauben also schon bald erneut umziehen müssen?

"Es wird keinen Sinn machen für den Rest der Saison, das sind jetzt nur noch ein paar Wochen, seine Wohnung aufzugeben. Vor allem, weil Jenny jetzt gerade zu mir gezogen ist", so der ehemalige Nationalspieler gegenüber RTL. Er habe sich stattdessen ein Apartment in der Main-Metropole genommen, um in den Trainingswochen vor Ort sein zu können. "Die Wohnung in Bonn bleibt aber nach wie vor bestehen", bekräftigte der gebürtige Hannoveraner.

Da der Sportler zunächst nur einen Vertrag für die letzten sieben Spiele der laufenden Saison erhalten hat, wollte seine Freundin noch nicht allzu weit vorausblicken: "Ich denke, man muss erst mal schauen, wie es läuft und was in Zukunft noch zustande kommt." Jenny betonte aber auch, dass sie grundsätzlich für alles offen sei – sie könne ja von überall aus arbeiten: "Von daher ist das kein Problem für mich."

Instagram / dregold Andrej Mangold (2.v.r) bei seiner Vorstellung in Frankfurt

Andrej Mangold Jennifer Lange und Andrej Mangold, 2019

gbrci/Future Image/ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange bei einer Autogrammstunde in Hamburg, 2019

