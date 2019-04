Da haben sich zwei gefunden! Herzogin Meghan (37) erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit Prinz Harry (34). In wenigen Wochen dürfte Baby Sussex dann das Licht der Welt erblicken. Um sich auf die Mutterrolle vorzubereiten, scheint eine Frau der werdenden Mama jetzt besonders zur Seite zu stehen,: Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (45). Zu ihr soll die ehemalige Schauspielerin eine enge Freundschaft aufgebaut haben.

“Sie hilft ihr, sich auf die Mutterschaft vorzubereiten, indem sie ihr so ​​viele Erziehungstipps wie möglich gibt – vor allem vor dem Hintergrund, dass ihr die Welt dabei zuschaut”, soll ein Insider dem New! Magazine verraten haben. Die Frauen sollen in den vergangenen Monaten eine enge Freundschaft entwickelt haben. Besonders “ihre Liebe zur Mode, zum Leben in Los Angeles und ihr dickes Fell” würde sie verbinden, so die Quelle weiter.

Außerdem hat gerade auch noch Victorias beste Freundin Tana Ramsay (43), die Ehefrau von Fernsehkoch Gordon Ramsay (52), ein Kind bekommen. Das scheint auf die Designerin abzufärben. “Vic freut sich, ihre Freunde so glücklich zu sehen, aber sie kann nicht anders, als das mit ihrem eigenen Leben zu vergleichen”, wird der Informant weiter zitiert. Die vierfache Mutter wünsche sich demnach nun ein weiteres Kind, Ehemann David Beckham (43) allerdings gerade nicht.

Getty Images Victoria Beckham im März 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham in London im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de