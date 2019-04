Berühmt und gefürchtet: das ist Anna Wintour (69). Die Fashion-Journalistin lässt sich in Sachen Mode bekanntlich nicht so schnell beeindrucken; immerhin beeinflusst die Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue die Modewelt seit ganzen 31 Jahren. Ihr Ruf eilt ihr dabei voraus – und ein literarisches wie filmisches Denkmal wurde der strengen Fashion-Ikone mit "Der Teufel trägt Prada" ebenfalls schon gesetzt. Das aktuelle Urteil der Mode-Päpstin fällt jedoch mehr als milde aus: Sie ist begeistert von Herzogin Meghan (37) und deren Style!

Anna war sogar so überzeugt von der Herzogin, dass sie diese als Inspiration betitelte. "Sie bringt der königlichen Familie wirklich Modernität auf eine Art, die sehr inspirierend ist", verriet sie laut Daily Mail kürzlich auf dem Women in the World-Gipfel im Gespräch mit der ehemaligen Vanity Fair-Redakteurin Tina Brown. Außerdem lobte die Bob-Trägerin Meghans bedachte Auswahl der Designer: "Als sie in Australien und Neuseeland war, war es sehr respektvoll von ihr, Kleidung von unbekannten australischen Designern zu tragen. Das war toll." Die Duchess of Sussex habe Anna darüber hinaus Anlass gegeben, über Hosenanzüge nachzudenken: "Danke an die Herzogin", zeigte sie sich erkenntlich für die Inspiration.

Herzogin Meghan ist nicht der erste Royal, von dem die Wintour entzückt ist. Auch für den Stil von Prinzessin Diana (✝36) konnte sie sich begeistern. "Sie sah unglaublich aus", schwärmte sie. Weniger gut zu sprechen ist sie hingegen auf Herzogin Kate (37): Diese lehnte einst ihr Angebot ab, auf dem Vogue-Cover zu erscheinen.

