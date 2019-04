Wie sieht es bei Carina Spack eigentlich in Sachen Liebe aus? Zuletzt kursierten Gerüchte, die einstige Bachelor-Kandidatin habe ein schlüpfriges Geheimnis: Einige Netz-Beiträge deuteten nämlich an, dass die Kuppelshow-Teilnehmerin mit Temptation Island-Verführer Dominik Bruntner (26) eine wilde Nacht auf einem Hotelzimmer verbracht hätte. Heißt das etwa, die Blondine ist nicht mehr Single? Promiflash wollte es ganz genau wissen und hakte gleich mal nach!

Bei der Eröffnung des House of #berlincolours bei Madame Tussauds in Berlin gab Carina mit einem breiten Lächeln im Gesicht allerdings nicht allzu viel preis: "Meinen Beziehungsstatus verrate ich nicht, aber ich bin glücklich", schmunzelte die Bachelor in Paradise-Bekanntheit. Promiflash fragte daraufhin: Wenn man sowas explizit geheim halten wolle, bedeute das wohl, das sich aktuell also sehr wohl etwas anbahnen könnte? "Dazu sage ich nichts, ich bin glücklich", war alles, was der Strahlefrau zu entlocken war.

Es ist also nicht klar, ob Carina nun tatsächlich einen Mann an ihrer Seite hat. Genauso wenig, ob es sich dabei um Dominik handelt. Fest steht aber, dass sie nach der vermeintlichen Nacht mit ihm ganz plötzlich blaue Flecken am Körper hatte… "Die blauen Flecken, die kamen einfach daher, dass ich gefallen bin und, ja, alles entspannt bei mir und Dominik", grinste das Bachelor-Babe vor sich hin.

Instagram / BvCfQtuAjDD Dominik Bruntner, TV-Gesicht

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Star

Promiflash Carina Spack, Ex-Bachelor-Kandidatin

