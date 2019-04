Total entspannt sieht Kourtney Kardashian ihren runden Geburtstag! Am 18. April wird der Keeping up with the Kardashians-Star 40 Jahre alt. Manche andere von den Medien dominierte Frau würde in Anbetracht dieses Meilensteins wohl in Panik ausbrechen und sich vor dem Älterwerden fürchten – doch nicht Kourtney: Die Dreifachmama blickt laut Insidern den kommenden Jahren voller Vorfreude entgegen und finde sich aktuell heißer denn je!

"Kourtney fühlt sich nicht alt und sie findet, dass 40 zu werden sich ganz anders anfühlt, als alle immer behaupten", betont ein Vertrauter der Beauty gegenüber Hollywood Life und verrät: "Sie scherzt mit ihren Schwestern darüber, dass sie 40 ist und macht Bemerkungen, dass sie jetzt eine alte Frau sei." Kourtney habe das Gefühl, dass es etwas ganz Besonderes sei, wie viel sie in jungen Jahren schon erreicht habe. Für sie gebe es deshalb keinen Grund des Bedauerns. "40 zu werden ist in ihren Augen sogar ziemlich genial", stellt der Insider klar.

Wie eine weitere Quelle erklärt, fühle Kourtney sich sehr attraktiv: "Sie postet momentan so viele sexy Fotos, weil sie sich so unglaublich wohl in ihrer Haut fühlt." Außerdem erzählt der Bekannte, dass sie nichts Abgefahrenes für ihre Geburtstagsparty plane. Sie werde ihren Ehrentag vermutlich mit ihren drei Kindern Mason (9), Penelope (6) und Reign (4), ihrem Kindsvater und Ex Scott Disick (35) und weiteren engen Familienmitgliedern verbringen.

Dave Kotinsky/Getty Images for Sugar Factory American Brasserie Kourtney Kardashian, 2018

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Reality-Star Kourtney Kardashian, April 2019

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Mason, Penelope und Reign

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de