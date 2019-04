Heidi Klum (45) kann auch zünftig! Die Modelmama mit Wohnsitz in Los Angeles hält sich aktuell wieder in Deutschland auf. Sie und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) werden mit Spannung bei den heutigen ABOUT YOU Awards in München erwartet – es wird ihr erster Paar-Auftritt auf einem Red Carpet in ihrem Heimatland. Vor dem Event gönnen sich die Turteltauben das eine oder andere kulinarische Highlight – und geben damit möglicherweise ein Anti-Schwanger-Statement ab!

Die Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung vertreibt sich Heidi mit ihrem Liebsten, dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) und ein paar Freunden. Dabei filmt sie für ihre Instagram-Fans nicht nur Tom, der sich eine Dampfnudel schmecken lässt: Bei einer Gruppen-Aufnahme posieren alle mit einer Maß Bier in der Hand und das Topmodel scheint sich sogar einen Schnaps zu genehmigen! Was genau die Blondine da trinkt, verrät sie nicht. Doch selbst von alkoholfreiem Bier wird Schwangeren abgeraten – scheint also, als erwarte Heidi doch kein fünftes Kind, wie viele Fans zuletzt vermuteten.

Bislang hatte die Germany's next Topmodel-Chefjurorin auf Kommentare zu den Spekulationen meist verzichtet. Dagegen sagte ihr Schwager in spe Bill kürzlich in einem Interview: "Alle machen sich so wahnsinnig. Ich sag' mal so: Wenn das so wäre, dann würden das auch alle rechtzeitig mitbekommen. Von daher: Entspannt euch!" Ist das Thema nun also endgültig vom Tisch – oder hat Heidi die Fans an der Nase herumgeführt, was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei einem Fotoshooting, März 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz (v.l.) in München

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Event in Hongkong

