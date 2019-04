Bekommen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) wirklich ein gemeinsames Baby? Bereits seit einem Jahr turteln die Model-Mama und der Tokio Hotel-Gitarrist jetzt schon zu zweit durchs Leben – seit Heiligabend sind sie sogar verlobt! Seit Wochen hält sich nun hartnäckig das Gerücht, die beiden würden ihre Liebesgeschichte bald mit einem gemeinsamen Kind komplettieren: Heidi soll schwanger sein! Doch ist an dem Gerede echt was dran? Jetzt äußert sich ihr Schwager in spe Bill Kaulitz (29) zu den vermeintlichen Nachwuchs-News!

Bill kann den ganzen Wirbel um die Sache nicht nachvollziehen: "Alle machen sich so wahnsinnig. Ich sag mal so, wenn das so wäre, dann würden das auch alle rechtzeitig mitbekommen", stellt der Musiker im Interview mit RTL.de klar und appelliert anschließend an Heidis und Toms Fans: "Von daher entspannt euch. Ihr könnt beruhigt sein. Ihr erfahrt es!" Zwar sind seine Worte keine Bestätigung – dafür hat der Sänger aber auch noch nichts abgestritten! Fürs Erste dürfen die Bewunderer des schwer verliebten Paares also wohl weiter hoffen.

Ob nun schwanger oder nicht, einer Sache ist Bill sich ziemlich sicher: "Ich glaube, ich wäre schon ein cooler Onkel", witzelt der 29-Jährige. Was hört ihr eher aus seiner Aussage raus – ist Heidi in froher Erwartung oder nicht? Stimmt ab!

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Event in Hong Kong

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Januar 2019 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz beim Made for More Award 2019 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de