Sie ist eine Kämpferin! "Dog's Most Wanted"-Star Beth Chapman (51) musste sich zum Jahreswechsel 2018/19 erneut einer Krebs-Behandlung unterziehen. Die Ärzte versuchten so, den Kehlkopfkrebs zurückzudrängen, der nach einer zunächst erfolgreichen Bekämpfung 2017 erneut ausgebrochen war. Wenige Tage nach ihrer Behandlung meldet sich die Frau von Kult-Kopfgeldjäger Dog Chapman nun zurück: Sie grüßt vom Gipfel des Makapuu auf Hawaii, den sie soeben bestiegen hat.

Auf Twitter postet Beth ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Hund vor der grandiosen Kulisse des Ozeans zeigt. Von einer Schirmmütze vor der Sonne geschützt, lächelt sie glücklich in die Kamera und schreibt dazu: "Man, fühlte sich das gut an, ohne Probleme bis zum Gipfel zu kommen. Es ist so eine persönliche Errungenschaft, endlich wieder die Dinge tun zu können, die ich liebe." Der Aufstieg zum Gipfel habe ihr keine Schwierigkeiten bereitet.

Beth auf Höhenwanderung? Das ist eine ebenso erstaunliche wie erfreuliche Nachricht. Die Krebsbehandlung zum Ende des vergangenen Jahres war auch nötig geworden, weil der Reality-Star kaum noch Luft bekommen hatte. Hollywood Life zufolge war Anfang April noch einmal ein Notfall-Eingriff notwendig geworden, um eine Blockade der Atemwege zu lösen. Im Interview hatte Beth zudem erklärt, sie werde beim zweiten Krebs-Ausbruch auf eine "konventionelle Behandlung" verzichten, weil die Erfolgsaussichten zu gering seien.

Michael Loccisano / Getty Images Beth Chapman bei den CMT Music Awards 2014 in Nashville

Twitter / https://twitter.com/MrsdogC Beth Chapman mit ihrem Hund

Getty Images Beth und Duane Chapman bei den VH1 Awards

