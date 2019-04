Kattia Vides (31) ist bereit für den nächsten Schritt! Schon über ein Jahr ist die Ex-Der Bachelor-Kandidatin mit dem CDU-Politiker Patrick Weilbach (31) liiert. Neulich haben die beiden sogar ein Haus gekauft. Stolze 220 Quadratmeter ist das Domizil groß – sehr viel Platz für zwei Personen: Wie sieht es bei den Turteltauben mit Nachwuchs aus? Promiflash hat bei dem Reality-Star nachgehakt!

"Wir wünschen uns wirklich Kinder und ich will jetzt Mama werden. Warum auch nicht? Ich bin schon in dem Moment, wo ich denke: 'Okay, ich bin so weit. Ich kann Mama werden.' Patrick ist genau wie ich ein Familienmensch", plauderte Kattia aus dem Nähkästchen. Aktuell befinde sich das Paar mitten in der Planung und überlasse dabei nichts dem Zufall: "Wir üben die ganze Zeit an bestimmten Tagen. Mal gucken, wann es so weit ist. Ich bin ein bisschen sprachlos und überrascht, dass es immer noch nicht geklappt hat", meinte die 31-Jährige traurig.

Schon im Oktober hatte sie Promiflash erzählt, dass sie und ihr Partner nicht mehr verhüten. "Ich muss ein bisschen geduldiger sein, glaube ich", meinte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Und wenn es dann endlich mit dem Baby klappt, hat Kattia auch schon einen weiteren Wunsch: "Wenn ich mir ein Geschlecht aussuchen könnte, würde ich mir einen kleinen Jungen wünschen."

P.Hoffmann/WENN.com Patrick Weilbach und Kattia Vides beim Bett1.de Influencer Event in Berlin

Actionpress/ Thomas Burg Kattia Vides und Patrick Weilbach bei "Let's Dance" in Köln

Instagram / kattiavides Kattia Vides im April 2019

