Haben sich Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) etwa schon wieder versöhnt? Eigentlich wollten der Bachelorette-Hottie und die Bachelor-Beauty von nun an getrennte Wege gehen. Vor einer Woche machten sie ihre Trennung offiziell – und danach folgte ein unschöner Rosenkrieg! Jetzt sieht es allerdings so aus, als stünde bei den beiden die Zeichen wieder auf Liebe: Johannes und Yeliz sollen auf einer Party wieder rumgeknutscht haben!

Zum ersten Mal seit dem Liebesaus waren die einstigen Turteltauben wieder auf dem gleichen Promi-Event. Beide besuchten – eigentlich getrennt voneinander – die About You Awards. Wie Gala berichtet, endete der Abend für die beiden allerdings nicht allein. Auf der Aftershow-Party sollen der 31-Jährige und die Bachelor in Paradise-Beauty beim Rumknutschen erwischt worden sein. Später sollen sie die Party sogar gemeinsam verlassen haben.

Bedeutet das also das große Liebes-Comeback? Wenn es nach Yeliz geht, wäre das wohl nicht ausgeschlossen. Erst vor ein paar Tagen verriet sie in ihrer Instagram-Story, dass Johannes nicht viel tun müsste, um sie zurückzuerobern: "Ich bin noch in der Phase, wo er es total einfach hätte und er nur mal was sagen müsste."

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller, 2019

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im Urlaub

Anzeige

ActionPress / Petra Schönberger / Future Image Johannes Haller und Yeliz Koc in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de