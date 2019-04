Die Kardashian-Jenners haben wieder einen Grund zum Feiern! Die Reality-Stars nutzen bekanntermaßen jede Gelegenheit für eine extravagante Party. Erst vor wenigen Tagen durfte Khloes (34) Tochter True (1) sich über eine Geburtstagsfeier der Extra-Klasse freuen – und dabei wurde die Kleine gerade mal ein Jahr alt. Kaum auszumalen also, wie Kourtney wohl ihren 40. Geburtstag feiern wird. Von ihrer Familie hagelt es jedenfalls schon mal süße Glückwünsche.

Kourts Mama Kris Jenner (63) war die Erste, die süße Worte für ihre älteste Tochter fand. Zu einigen Throwback-Bildern schrieb sie auf Instagram: "Ich kann nicht glauben, dass du 40 bist! Ich liebe dich mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Du wirst für immer mein Baby sein. Ich bin so gesegnet, deine Mutter zu sein." Aber auch Kourtneys kleine Schwestern haben sie an diesem besonderen Tag natürlich nicht vergessen. Kim (38), die gerade einmal eineinhalb Jahre jünger ist als das Geburtstagskind, teilte auch einige Kinderfotos von ihr und Kourt mit ihren Fans. "Ich kann nicht glauben, was für ein Leben wir gelebt haben! Es ist ein Traum das alles mit einer Schwester wie dir erlebt zu haben! Du hast mir so viel im Leben beigebracht", meinte Kim in ihrem Post.

Khloe postete vor allem alberne Selfies mit ihrem Schwesterherz und dankte der Dreifach-Mama für ihre ständige Unterstützung. Und die Zweitjüngste im Bunde, Kendall (23), musste in ihrer Story über ihre ältere aber gleichzeitig viel kleinere Schwester lachen.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kourtney Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kourtney Kardashian

ParisaMichelle / Splash News Kendall Jenner und Kourtney Kardashian bei einem Promi-Event in Los Angeles

