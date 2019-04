Hier lag definitiv Liebe in der Luft! Nach ihrer turbulenten Ehe haben Katie Price (40) und ihr Ex-Mann Kieran Hayler (32) ihr Glück mittlerweile anderweitig gefunden. Das Busenwunder turtelt seit Monaten mit seinem Toyboy Kris Boyson und auch der einstige Stripper hat eine neue Frau an seiner Seite. Seit Juni ist er mit Michelle Pentecost liiert – und das ziemlich glücklich. Auf einem Event konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen.

Ein Küsschen hier, ein verliebter Blick da und ein breites Lächeln im Gesicht – Kieran und seine Michelle lieferten den Paparazzi bei der Circus Extreme VIP Night in London eine zuckersüße Show. Die brünette Beauty kuschelte sich ganz vertraut an ihren Partner und schmachtete ihn immer wieder an. Der 32-Jährige legte währenddessen liebevoll den Arm um seine Begleitung.

Das ist aber nicht der erste rote Teppich, den die zwei als Paar bestreiten. Schon im Oktober vergangenen Jahres zeigten sie sich zusammen bei einer Veranstaltung und schon damals sprühten zwischen ihnen die Funken. Nur eine scheint von der Romanze nicht so begeistert zu sein: Kierans Ex Katie. Die beleidigte Michelle erst kürzlich öffentlich und kassierte daraufhin eine Anzeige.

Ana M Wiggins / SplashNews.com Kieran Hayler und Michelle Pentecost bei der Circus Extreme VIP Night

Ana M Wiggins / SplashNews.com Kieran Hayler und Michelle Pentecost, April 2019

Getty Images Model Katie Price 2018 in Northampton

