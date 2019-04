Zwischen Anna Camp (36) und Skylar Astin (31) ist es aus! Seit 2013 sind die beiden Pitch Perfect-Stars bereits ein Paar. Damals hatten sie sich über gemeinsame Freunde kennengelernt. 2016 stellte der Schauspieler seiner Freundin dann die Frage aller Fragen. Nur acht Monate nach dem Antrag waren sie Mann und Frau – nun gibt es aber traurige Nachrichten: Nach zwei Jahren Ehe haben sich die beiden offenbar getrennt.

Das plauderte ein Insider im Interview mit People aus. "Skylar hat aufgehört seinen Ring zu tragen und fing an mit Freunden über die Trennung zu sprechen", erklärte die anonyme Quelle. Wie lange der Leinwand-Star und seine Kollegin schon nicht mehr zusammen sind, ist nicht bekannt. Auch über die Hintergründe schweigt der Informant. Auf Anfrage des Magazins haben sich bisher weder Skylar noch Anna zu ihrem Ehe-aus geäußert. Aber sie sind sich beide auf Social Media entfolgt.

Ihr letzter gemeinsamer Auftritt auf einem Event liegt bereits ein Weilchen zurück. Im Oktober vergangenen Jahres besuchten sie zusammen den 90. Geburtstag von Micky Maus. An ihrem ersten Hochzeitstag schwärmte Anna noch in den höchsten Tönen von ihrem Partner: "Es ist wirklich das beste Gefühl der Welt, einen Menschen an der Seite zu haben, der dich genauso liebt wie du ihn."

Getty Images Anna Camp und Skylar Astin bei einer Premiere in Los Angeles

Andrew Toth/Getty Images for The Lucille Lortel Awards Anna Camp und Skylar Astin bei den Lucille Lortel Awards in New York

Getty Images Skylar Astin, Micky Maus und Anna Camp

