Zehn Jahre "Pitch Perfect": Das machen die Filmstars heute

Der Film Pitch Perfect lief vor mittlerweile über zehn Jahren erstmals in den Kinos und ist seitdem in jeglicher Hinsicht ein Klassiker. Der Streifen zeigt eine weibliche A-cappella-Gruppe, die lediglich mit ihrem Mund Musik macht, und versucht, sich gegen andere A-cappella-Teams durchzusetzen. Der großartige Erfolg des Films führte so weit, dass 2015 und 2017 Fortsetzungen der Komödie folgten. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Aber was machen die Stars der humorvollen Filmreihe eigentlich heute?

Anna Kendrick (37) aka Beca

Als Beca zeigte sich Anna als Anführerin der A-cappella-Gruppe Barden Bellas und spielte auch weiterhin Rollen in humorvollen Filmen und Serien. Für ihren Charakter als angehende Schriftstellerin in der Fernsehserie "Dummy" wurde sie sogar für einen Emmy nominiert. Sie nahm aber auch ernstere Persönlichkeiten an und spielte in "Stowaway – Blinder Passagier" beispielsweise eine medizinische Forscherin namens Zoe.

Skylar Astin (35) aka Jesse

Skylar spielte Becas Freund Jesse und nahm nach "Pitch Perfect" größtenteils Serienrollen an. 2021 ist er in mehreren Folgen der weltbekannten Fernseheserie "Grey's Anatomy" als Umweltwissenschaftler namens Todd Eames zu sehen. Vor weniger als zwei Monaten kündigte er an, dass er die Hauptrolle in der Dramaserie "So Help Me Todd" spielen wird, die demnächst erstmals im amerikanischen TV ausgestrahlt werden soll.

Rebel Wilson (42) aka Fat Amy

Rebel blieb der humorvollen Schauspielerei weitestgehend treu. In Filmen wie "Senior Year" konnte sie die Zuschauer weiterhin zum Lachen bringen. Jetzt wird sie sich wohl aber zunächst aufs Mutter-Dasein konzentrieren. In den vergangenen Tagen verkündete sie, ihr erstes Kind durch eine Leihmutter bekommen zu haben.

Adam DeVine (39) aka Bumper

Bumper und Fat Amy gaben in "Pitch Perfect" ein skurriles Pärchen ab. Dieses Jahr verkündete Adam auf seinem Instagram-Account viele spannende Projekte – eines davon könnte vor allem für "Pitch-Perfect"-Fans interessant sein. Noch im November soll die Musical-Serie "Pitch Perfect - Bumper in Berlin" starten, in der er seine eingerostete Musikkarriere aufleben lassen möchte.

Brittany Snow (36) aka Chloe

Seit dem dritten "Pitch Perfect"-Film scheint es um Brittany etwas ruhiger geworden zu sein. Es folgte eine weitere Serie und noch drei Filme. Der Slasher-Film "X" lief erst dieses Jahr in den Kinos an und zeigt die 36-Jährige in der Rolle der Stripperin Bobby-Lynne. Auch auf ihrem Instagram-Account geht es ruhig zu. Ob Brittany noch in vielen weiteren Filmen zu sehen sein wird, bleibt also abzuwarten.

