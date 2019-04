Es war ein Schock für alle Fans – und vor allem für seine Familie! Rapper Nipsey Hussle (✝33) wurde Ende März in Los Angeles erschossen. Er hinterlässt zwei Kinder: Tochter Emani Asghedom und Sohn Kross Asghedom. Damit die es in Zukunft leichter haben, hatte Ex-NFL-Star Reggie Bush (34) eine Crowdfunding-Kampagne für die Kids ins Leben gerufen, 100.000 US-Dollar sollten so gesammelt werden. Doch Nipseys Familie beendete das Projekt jetzt.

Reggie hatte selbst 10.000 US-Dollar eingezahlt, um die Kampagne ins Rollen zu bringen, berichtet TMZ. Seine Motivation: Nipsey war selbst sozial engagiert, er setzte sich gegen Bandenkriminalität ein und unterstützte seine Gemeinde mit Spenden. Doch die Familie des Rappers hat die Crowdfunding-Kampagne nun gestoppt. Der Grund: Nipsey habe für seine Kinder vorgesorgt, erzählte die Familie gegenüber dem Newsportal.

Er würde all seine Aufnahmen besitzen ebenso wie sein Kleidergeschäft und habe mehrere Treuhandfonds für seine Kinder eingerichtet – damit sie auf derartige Spenden nicht angewiesen sind. Die Familie sei zwar sehr dankbar für die Unterstützung, doch laut einer Quelle von TMZ sei es einfach so, dass Nipsey die Aktion nicht gewollt hätte. Es sei schlichtweg nicht notwendig.

Getty Images Reggie Bush im Januar 2019

ActionPress / SIPA PRESS Nipsey Hussle, Rapper

ActionPress / CapitalPictures / face to face Nipsey Hussle beim Diamond Ball in New York im September 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de