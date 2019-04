Tyler Blackburn (32) ist vor allem aus der erfolgreichen Serie Pretty Little Liars bekannt. Der Schauspieler verkörperte die beliebte Rolle des Caleb Rivers an der Seite von Ashley Benson (29). Sein schauspielerisches Talent brachte ihm bereits eine große Fan-Community sowie drei Teen Choice Awards ein. Jetzt sorgt der Star mit privaten Enthüllungen für Aufsehen: Er verrät, dass er bisexuell ist!

"Ich identifiziere mich, seitdem ich ein Teenager bin, als bisexuell", offenbart Tyler gegenüber Advocate. Lange sei er den Fragen nach seiner Sexualität ausgewichen und fühlte sich einem sozialen Druck ausgesetzt, sich für Männer oder Frauen entscheiden zu müssen. "Es war erst Ende meiner Zwanziger, gegen Ende von 'Pretty Little Liars', dass ich mir erlaubte, mich in diese Richtung zu bewegen und diese Verletzlichkeit zu erleben und den emotionalen Aspekt dessen zu erfahren, was es bedeutet, bisexuell zu sein", erzählt der Star.

Doch mit seinem Coming-Out fühle sich Tyler noch nicht vollkommen in seinem neuen Leben angekommen. "Das ist ein anderer Teil des Weges, den ich noch immer nicht genau kenne, aber ich fühle mich mutiger und gestärkt, ihn zu erkunden", enthüllt der 32-Jährige.

Instagram / tylerjblackburn Schauspieler Tyler Blackburn

Mike Windle / Getty Images Tyler Blackburn

Instagram / tylerjblackburn Schauspieler Tyler Blackburn

