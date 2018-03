Hottie-Alarm in Deutschland! Im April 2017 startet die finale Staffel der beliebten amerikanischen Mysteryserie Pretty Little Liars. Grund für den Cast, ihre Fans in Deutschland zu besuchen. Doch einige der Stars haben ihren Aufenthalt noch für ganz andere Dinge genutzt.

Die "Pretty Little Liars"-Lieblinge sind auf Promotour in Düsseldorf. Hauptdarstellerin Lucy Hale (spielt Aria Montgomery), Ezra-Fitz-Mime Ian Harding (30), "Evil-Doctor" Elliot Rollins aka Huw Collins (28), Ella Montgomery-Darstellerin Holly Marie Combs (43) und auch die Serien-Schnuckel Brant Daugherty (31) und Tyler Blackburn (30) stehen ihren Fans für die siebte und somit letzte Staffel der Erfolgsserie Rede und Antwort. Abgesehen vom "RevelAtions Germany"-Fan-Event, lernen die Boys Deutschland noch auf eine ganz andere Weise kennen und lieben. "Ich habe mir Düsseldorf jetzt zwei Tage angeschaut und es ist wunderschön. Ich liebe es und ich habe viel Altbier getrunken! Das ist doch Pflicht, wenn man in Düsseldorf ist, oder?", erzählt der Noel-Kahn-Darsteller lachend. Tyler (spielt Caleb Rivers) ist zum ersten Mal in Deutschland und outet sich ebenfalls als Fan. Besonders eine Sache hat ihn total begeistert: "Ich habe bei meinem Sightseeing-Tag das Museum K20 besucht und ich mochte es wirklich sehr. Die Kunstszene in Düsseldorf ist sehr cool."

Das ist übrigens nicht der erste Besuch der Serien-Stars in Deutschland. Bereits im vergangenen Jahr waren Sasha Pieterse (20), Janel Parrish (28), Ian Harding und Keegan Allen (27) für Europas größte PLL-Convention in Nordrhein-Westfalen. Wie ihre Kollegen in diesem Jahr standen auch sie für Fotoshoots, Autogrammstunden, Interviews und Meet and Greets zwei Tage lang für ihre treuen Fans zu Verfügung.

