Freude übers Baby bei Shay Mitchell (32) – und all ihren Freunden! Am Montag gab die Schauspielerin bekannt: Ihr allererstes Kind mit Partner Matte Babel (39) ist nun endlich auf der Welt. Den Namen ihres Töchterchens haben die beiden zwar noch nicht bekannt gegeben – den Bekannten des Paares scheint das aber gar nichts auszumachen: So süß zelebrierten vor allem Shays Pretty Little Liars-Kollegen die Geburts-News!

Mit einem zauberhaften Händchen-Bild hatte die frischgebackene Mama ihren Kindersegen mit der Welt geteilt. In der Kommentarspalte finden sich mittlerweile etliche Glückwünsche – auch von den Co-Darstellern der Serienbekanntheit: Troian Bellisario (33), die in der Show Spencer Hastings zum Leben erweckte, schrieb: "Das wunderschönste Baby und die wunderschönste Mama." Das ergänzte Toby-Cavanaugh-Darsteller Keegan Allen (30) noch mit ganz eigenen, herzlichen Zeilen: "Ich freue mich so für dich und deine wunderschöne Familie." Tyler Blackburn (33), der in dem Fernseherfolg als Caleb Rivers bekannt wurde, hinterließ ebenfalls einen Gruß: "Glückwunsch, Mami! Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen."

Natürlich waren Shays TV-Kollegen nicht die Einzigen, die sich für die frischgebackenen Eltern freuten: "Oh mein Gott, Babe. Meinen Glückwunsch", lautete Vanessa Hudgens' (30) Rückmeldung. Stars wie Nikki Reed (31), Torrey DeVitto (35) und auch Kindsvater Matte brachten ihre Freude mit dem Posten von zahlreichen Emojis zum Ausdruck.

