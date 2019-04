Am 23. April wird der bis dato jüngste Spross des britischen Königshauses Prinz Louis schon ein Jahr alt! Das soll natürlich mit seiner blaublütigen Familie ausgiebig gefeiert werden. Bisher sah man das Nesthäkchen von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) noch nicht allzu oft in der Öffentlichkeit – und das wird sich höchstwahrscheinlich auch an seinem Ehrentag nicht ändern. Dennoch dringt nun an die Öffentlichkeit, wie die royale Familie seinen großen Tag zelebrieren wird!

Wie das Hello!-Magazin berichtet, soll es eine Feier im kleinen familiären Kreis werden. Sollte der Geburtstag genauso werden, wie bei seinen älteren Geschwistern Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (5), dann wird seine Mama Kate sicherlich wieder ein Porträt schießen: Entweder vom Geburtstagskind alleine, oder, wie kurz nach seiner Geburt, mit seiner Schwester. Derzeit befindet sich die fünfköpfige Family wegen der Osterfeierlichkeiten auf ihrem Landsitz Anmer Hall – dort soll schließlich auch Louis' Party steigen.

Zuletzt wurde der fast Einjährige zusammen mit seiner Mutter im Februar gesichtet: Bei einem Spaziergang in den Gärten des Kensington-Palasts, entdeckte ein aufmerksamer Fan das Mama-Baby-Gespann: Dabei saß Louis in seinem Buggy und die sonst so herausgeputzte Kate war in sportlichen Alltagsklamotten nur schwer zu erkennen. Die Fotos der zwei landeten anschließend auf Social Media. Glaubt ihr, dass die 37-Jährige wieder ein selbst geschossenes Foto von ihrem Kind an seinem Geburtstag veröffentlichen wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2019

Getty Images Herzogin Kate im März 2019

