Diese Fotos verzücken die Fans der britischen Royals! Vor knapp zwei Wochen verkündete der Kensington Palace ganz stolz die Geburt des neuen Mini-Prinzen Louis. Der erste gemeinsame Auftritt mit seiner Mama Herzogin Kate (36) und seinem stolzen Vater Prinz William (35) sorgte nur wenige Stunden später für ein zweites Gejubel der Bewunderer. Nun gibt es erneut Grund zur Freude – Achtung, Zuckerschock: Der Palast veröffentlichte nun die ersten offiziellen Schnappschüsse des kleinen Blaublüters mit seiner großen Schwester!

Was für ein niedlicher Anblick! Auf dem Instagram-Account des Königshauses finden sich seit wenigen Stunden gleich zwei umwerfende Fotos der Krönchenkinder. Liebevoll gibt die stolze Schwester Charlotte (3) ihrem kleinen Bruder einen Kuss auf die Stirn, während der selig vor sich hin schlummert. Ein weiteres Bild zeigt Louis im weißen Strampler, wie er von einem Deckchen hochschaut. "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich, diese beiden Fotografien von Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu teilen. Der Herzog und die Herzogin möchten sich damit bei dem Volk für die zahlreichen Glückwünsche zur Geburt und zum Geburtstag von Charlotte bedanken!", heißt es zu den Aufnahmen.

Die Premieren-Bildchen von Prinz Louis und seiner großen Sis haben einen zuckersüßen Hintergrund: So erklärt der dazugehörige Pressetext, dass beide Fotos von Dreifach-Mama Kate aufgenommen wurden. Charlottes erster Brüderchen-Schnappschuss entstand zudem an ihrem – ein tolles Geburtstagsgeschenk also!

Jack Taylor / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Baby Louis vor dem St. Mary's Hospital

Instagram / kensingtonroyal Erstes offizielles Foto von Prinz Louis

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte an ihrem ersten Kindergartentag in London

