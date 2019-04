Alles aus bei Adele (30) und ihrem Ehemann Simon Konecki! Über sieben Jahre lang waren die Sängerin und der Unternehmer ein Paar. Lange machten sie ein Geheimnis aus ihrer Liebe – erst 2017 bestätigte die "Rolling in the Deep"-Interpretin ganz offiziell die Beziehung. Warum ihre Partnerschaft jetzt zu Bruch ging, wurde noch nicht verraten. Fest steht jedoch: Adele und Simon gehen von nun an getrennte Wege!

Das Management der Künstlerin bestätigte kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press: "Adele und ihr Partner haben sich getrennt." Die Nachricht kommt aus dem Nichts – und wird wohl vorerst auch nicht weiter ausgeschmückt: "Wie immer wünschen sie, dass ihre Privatsphäre geschützt bleibt. Weitere Kommentare wird es nicht geben."

Adele und Simon haben einen Sohn namens Angelo, der im Oktober 2012 das Licht der Welt erblickte. Das Liebes-Aus soll jedoch einer gemeinsamen Erziehung nicht im Wege stehen, so der Sprecher der 30-Jährigen. Bei welchem Elternteil Angelo wohnen wird, bleibt ungewiss – die Familie besitzt sowohl in London als auch in Beverly Hills ein Haus.

