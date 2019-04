Was für eine Geschichte! Auf einer Geburtstagsparty vor einigen Jahren kreuzten sich die Wege von Daniel Völz (34) und Lisa zum ersten Mal. Richtig gefunkt hat es nach Angaben der Turteltauben aber erst im vergangenen Dezember – ganz romantisch auf dem Weihnachtsmarkt. Anfang März outeten sich die beiden schließlich sogar in aller Öffentlichkeit als Liebespaar. Wie es in der Beziehung von Daniel und Lisa nun wohl weitergeht?

In einer Instagram-Story beantwortete der 34-Jährige vor Kurzem einige Fragen der Netzgemeinde, die ganz offensichtlich ein reges Interesse an der neuen Liebe des Ex-Rosenkavaliers hegte. Ein neugieriger Fan wollte bei dieser Gelegenheit wissen: "Wohnt ihr schon zusammen?" Dies musste Daniel in seiner Antwort zwar verneinen, fügte jedoch hinzu: "Aber es wandern immer mehr ihrer Klamotten zu mir."

Einige ihrer Kleidungsstücke dürfte Lisa momentan aber bereits ganz woanders einquartieren: in einen Koffer. Denn auf die Frage nach den Urlaubsplänen der Turteltauben verriet Daniel, dass es wohl bald nach Florida gehen werde. "Lisa meine alte Heimat zeigen", begründete er die Wahl des Reise-Ziels.

