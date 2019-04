Country-Star Jana Kramer hat die bittere Erfahrung nun schon zweimal hinter sich: Nach den Affären ihres Mannes hatte sich die Musikerin von Mike Caussin (32) getrennt und ihn später wieder zurückgenommen. Inzwischen lässt sich der Football-Star wegen seiner Sexsucht behandeln. Jana hat ihre eigenen Konsequenzen gezogen. Auf der Suche nach einer Nanny für ihre beiden Kinder Jolie Rae und Jace Joseph steht ein Kriterium im Vordergrund: Allzu attraktiv darf das Kindermädchen nicht sein!

In ihrem Podcast Whine Down with Jana Kramer erzählt die Sängerin, dass sie zurzeit nach einer neuen Nanny suche. Erstaunlich dabei sei, wie viele Kindermädchen durch ihre auffälligen, attraktiven Aufnahmen im Netz ins Auge fielen – die sie dann sofort ignoriere. "Ich verstehe einige dieser Mädchen einfach nicht, die diese Bilder veröffentlichen", erzählt Jana. Sie denke dann immer: "Wisst ihr denn nicht, dass Frauen euch einstellen?"

Noch plastischer erklärt die leidgeprüfte Sängerin: "Ein Foto schien zu sagen: 'Hi, ich bin 22 Jahre alt und ich habe perfekte Brüste.'" Janas Fazit: "Du wirst nicht angestellt werden. Ich werde dich nicht anstellen." Die 35-Jährige betont aber auch, sie plädiere keineswegs dafür, absichtlich hässliche Fotos online zu stellen. Wichtig sei allerdings, sich für die gesuchte Position auch richtig zu kleiden.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin und Sängerin

Anzeige

Getty Images Jana Kramer, Jolie Rae Caussin und Mike Caussin bei der Premiere von "Incredibles 2"

Anzeige

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de