Anna Camp (36) macht Nägeln mit Köpfen! Am Freitag wurde bekannt, dass sich die Pitch Perfect-Darstellerin und ihr Mann Skylar Astin (31) offenbar getrennt haben. Sechs Jahre lang waren sie ein Paar, davon rund zweieinhalb miteinander verheiratet. Nachdem sich die beiden bislang nicht persönlich zu dem Liebesaus äußerten, veröffentlichten sie nun ein Statement, mit dem sie ihre Trennung bestätigten. Und Anna hat scheinbar sogar schon offiziell die Scheidung eingereicht.

"Wir können bestätigen, dass wir uns für eine Trennung entschieden haben, und diese Entscheidung wurde gegenseitig und einvernehmlich getroffen", heißt es in der Stellungnahme des einstigen Paares, die People vorliegt. Auch die Scheidungspapiere dürften sich inzwischen auf dem Tisch des Anwalts befinden. So leitete Anna offenbar bereits das Eheaus in die Wege. Als Grund soll die 36-Jährige "unüberbrückbare Differenzen" angegeben haben, als Trennungsdatum ist in den Unterlagen "wird noch bestimmt" eingetragen.

Profit scheint Anna aus der ganzen Sache jedenfalls nicht schlagen zu wollen: Die Schauspielerin verzichtete auf Zahlungen ihres Ex. Außerdem habe sie beantragt, dass sie und Skylar die Anwaltskosten zu gleichen Teilen tragen.

