Sie wollen nicht aufgeben! Erst vor wenigen Tagen schockierte Leonard Freier (34) seine Fans mit einem plötzlichen Geständnis: Der einstige Bachelor aus dem Jahr 2016 und seine Frau Caona stecken mitten in einer Ehekrise. Dabei hatte sich das Paar erst vor knapp einem Jahr auf dem Papier die ewige Liebe versprochen. Einfach so aufgeben wollen der Ex-Rosenkavalier und seine Gattin aber nicht. Leo betont: Er will um seine große Liebe kämpfen!

Auf Instagram postet der Fitness-Fan ein Foto von sich und Caona, auf dem sie sich verliebt aneinander schmiegen. Dazu schreibt er: "Ich persönlich habe mich entschieden es mir nicht leicht zu machen. Ich kämpfe für meine Ehe!" Im Leben gebe es eben immer einfache und schwierige Zeiten und eine Beziehung zwischen zwei Menschen lebe von Verständnis und stetiger Arbeit.

Schon einmal machten die Eltern einer gemeinsamen Tochter eine schwere Zeit miteinander durch. Vor Leos Teilnahme an "Der Bachelor" trennte sich das Paar, fand nach der Kuppelshow und einer gescheiterten Beziehung zwischen dem Berliner und TV-Sternchen Angelina Heger (27) aber wieder zueinander.

Instagram / caona_m Caona und Leonard Freier in Italien

Instagram / caona_m Caona und Leonard Freier

Instagram / caona_m TV-Star Leonard Freier mit Frau Caona

