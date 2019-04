Was für eine süße Überraschung! Der Auftritt von Beyoncé (37) beim Coachella Festival 2018 war legendär. Mit ihm machte sie das Event zum “Beychella” – es folgten eine Doku sowie ein brandneues Album. Während sie den Netflix-Streifen “Homecoming: A Film by Beyoncé” bereits auf ihrer Homepage angekündigt hatte, veröffentlichte sie zeitgleich auch ein Album mit 40 Tracks unter dem Titel ”Homecoming: The Live Album”. Darauf ist zur Freude ihrer Fans auch Töchterchen Blue Ivy (7) zu hören!

Nummer 36 der Platte ist der Song “Lift Every Voice and Sing”, der oft auch als Nationalhymne der Schwarzen bezeichnet wird. Und Blue Ivy singt ihre Version des Tracks, den ihre Mama beim Coachella im vergangenen Jahr performt hatte. Besonders rührend: Am Ende des Liedes ist Beyoncé zu hören, die sagt: “Wunderbar gemacht, du klingst so gut.” Und das Töchterchen hat offenbar Blut geleckt. “Ich möchte das noch mal machen. Das fühlt sich gut an”, antwortet sie. “Du willst das noch mal machen? Du bist wie Mama”, meint ihre stolze Mutter.

Die musikalischen Wurzeln scheinen damit definitiv vererbt worden zu sein. Bereits 2016 hatte Beyoncé ein Video mit Blue Ivy zu ihrem damals neuen Song “Formation” gedreht. In dem Clip taucht die zu dem Zeitpunkt Vierjährige in einem weißen Kleid auf und tanzt mit anderen Mädchen zu den Sounds ihrer berühmten Mom.

Getty Images Beyoncé beim Coachella Festival 2018

Christopher Polk/Getty Images for NARAS Blue Ivy und Beyoncé

ROBYN BECK/AFP/Getty Images Blue Ivy Carter, Jay-Z und Beyoncé

