Es ist der wohl größte Zoff der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel: Zwischen Kandidatin Simone und ihren Kontrahentinnen herrscht immer wieder dicke Luft. Simones Mitstreiterinnen werfen ihr vor, sich vor der Kamera anders zu geben als dahinter. Die Blondine selbst fühlt sich völlig missverstanden und weist alle Anschuldigungen von sich. Im Netz müssen die Mädels, die gegen Simi schießen, jetzt immer wieder Kommentare einstecken, in denen ihnen Mobbing vorgeworfen wird. Topmodel-Anwärterin Vanessa hat zu dem Thema eine klare Meinung!

Bei #GNTM The Talk wird die Rothaarige noch einmal mit der andauernden Streit-Situation um Simone konfrontiert. Doch statt ganz klar zu erklären, warum die Kandidatinnen ein so großes Problem mit der einstigen Leistungssportlerin haben, gibt sich Vanessa resigniert: "Wir alle wissen, egal was wir erklären, wir erklären die Dinge, die die Leute nicht sehen, weil sie leider nicht gezeigt worden sind, weil Simi ganz genau wusste, in welcher Situation sie gefilmt wird und in welcher nicht."

Es sei egal, was sie erkläre, es bringe nichts. Eines möchte die junge Frau dann aber doch noch betonen: "Wir alle waren übrigens derselben Meinung und nur, weil ich meinen Mund aufgemacht hab, heißt es nicht, dass die anderen nicht derselben Meinung waren." Alle seien genervt von Simi gewesen.

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / simone.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Simone

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

