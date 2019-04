Anne Wünsche (27) macht gerade keine einfache Phase in ihrem Leben durch. Vor wenigen Monaten gaben die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr damaliger Partner Henning Merten ihre Trennung bekannt – nach acht Jahren Beziehung. Trotzdem kamen kürzlich Gerüchte auf, die junge Mutter sei schon wieder neu vergeben. Auch jetzt sorgt Anne wieder mit einem kryptischen Post für Aufsehen – aber an wen richten sich ihre Worte?

Auf Instagram postet die Schauspielerin: "An machen Tagen kann ich nicht aufhören, an dich zu denken, an anderen wundere ich mich, warum ich meine Zeit verschwende." Dazu veröffentlicht sie ein Bild, auf dem sie nachdenklich in die Ferne schaut. Denkt Anne hier etwa an ihren Ex Henning zurück oder richten sich ihre Gedanken vielmehr auf eine womöglich gerade erst aufkeimende Beziehung? Das behält die Influencerin bisher noch für sich.

Im Promiflash-Interview vor einigen Tagen wurde Anne auf einen eventuellen neuen Mann in ihrem Leben angesprochen. Dabei erklärte sie jedoch, dass sie zunächst lernen wolle, alleine klarzukommen. "Wenn es passieren sollte, dann passiert es, aber ich bin jetzt auf keinen Fall auf der Suche", betonte sie weiter.

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche und Henning Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Berlin

