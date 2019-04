Ist damit die Hoffnung bereits geplatzt? Am vergangenen Samstag ging mit "Superhero Germany" eine neue Show der athletischen Superlative und damit ein potenzielles Konkurrenz-Format für Ninja Warrior Germany an den Start. Mit dem Vorreiter von RTL konnte die ProSieben-Version in der ersten Folge allerdings nicht mithalten – und mehr noch: Was die Einschaltquoten betrifft, legte die neue Show einen absoluten Fehlstart hin!

Um 20:15 Uhr flimmerte die erste "Superhero Germany"-Folge über die Fernsehbildschirme. Diesem Spektakel wohnten allerdings ausgesprochen wenige Zuschauer bei. Nach Angaben des Medienmagazins DWDL schalteten innerhalb der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gerade einmal 520.000 Menschen ein. Dies entspricht einem Marktanteil von lediglich 7,2 Prozent. Ob die Show damit bereits nach der ersten Folge abgesetzt wird?

Auf Twitter bezog ProSieben in der Nacht auf Sonntag Stellung zum miesen Start der neuen Show. "Wir kämpfen weiter und setzen auf die zweite Ausgabe am nächsten Samstag", war auf dem Sender-Account zu lesen. Ob sich diese Beharrlichkeit auszahlen wird? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra ("Ninja Warrior Germany"-Moderatoren)

ProSieben / Guido Engels Sandra Bradley bei "Superhero Germany"

ProSieben / Willi Weber Christina Obergföll und Sandra Bradley bei "Superhero Germany"

