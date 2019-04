Endlich sieht man eine Mini-Wölbung! Anfang des Jahres hatten der britische Rugbyspieler Tom Burgess (27) und seine Tahlia Giumelli ganz stolz verkündet: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Wenig später teilte die werdende Mama in den sozialen Netzwerken das erste Foto von ihrem Baby-Bauch. Damals war sie erst in der 15. Woche und ihre Wölbung kaum zu erkennen. Mittlerweile kann die Influencerin ihre Schwangerschaft aber nicht mehr verbergen.

Es war mit Sicherheit das schönste Geschenk, das Tahlia ihrem Liebsten an seinem Ehrentag machen konnte. "Und in der 24. Woche hat sich dieses kleine Mädchen endlich dazu entschieden, sich zu zeigen – passend zum Geburtstag ihres Dads", schrieb die Social-Media-Beauty zu einem gemeinsamen Foto mit dem Profi-Sportler. Und tatsächlich scheint die Körpermitte der Blondine deutlich an Umfang hinzugewonnen zu haben.

Tahlia gab ihren Fans seit Verkündung der Baby-News regelmäßig Updates. Erst kürzlich verriet das Model, dass es besonders im ersten Trimester mit schwerer Morgenübelkeit zu kämpfen hatte. Diese Zeit liegt nun hinter der Netz-Queen: Sie ist wieder voller Energie und absolviert regelmäßig Pilates-Sessions.

Instagram / tahliagiumelli Tahlia Giumelli in der 15. Schwangerschaftswoche, Februar 2019

Instagram / tahliagiumelli Tahlia Giumelli und Tom Burgess

Instagram / tahliagiumelli Tahlia Giumelli, Influencerin

