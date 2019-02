Bei ihr ist einfach nichts zu erkennen! Nur wenige Wochen ist es her, als der englische Profi-Rugbyspieler Tom Burgess (26) bekanntgab, dass er bald zum ersten Mal Vater wird. Seine Freundin, Social-Media-Influencerin Tahlia Giumelli, spannte ihre Instagram-Community danach noch ziemlich lange auf die Folter, und ein Bild eines deutlichen Babybauchs gab es bisher immer noch nicht. Jetzt verrät die 25-Jährige auch warum: Sie ist in der 15. Schwangerschaftswoche – und ein Bäuchlein ist einfach noch nicht zu sehen!

Mit nur einem weißen T-Shirt und einem orangenen Slip bekleidet, präsentiert Tahlia ihren Bauch auf Instagram. Darunter schreibt sie: "Die meisten Leute, mit denen ich spreche, fragen, wie es mit meinem 'Babybauch' aussieht. Sorry für die Enttäuschung, aber da war ich in Woche 14,5 (1 Woche her)" und fügt hinzu: "Es sieht so aus, als ob ich gerade zu Abend gegessen hätte." Von einem Babybauch ist tatsächlich noch nichts zu sehen. Doch das hat einen Grund, wie die Influencerin weiter verrät: "Ich habe 2,5 kg in meinem ersten Trimester abgenommen, da ich weder Essen zu mir nehmen noch es in mir behalten konnte".

Aktuell gehe es aber wieder bergauf: Wie die Bald-Mama auf Instagram verriet, arbeite sie mit Spezialisten zusammen. Denn sie leidet unter Morbus Crohn und will sicherstellen, dass sie die Krankheit besonders während ihrer Schwangerschaft unter Kontrolle hat.

Instagram / tahliagiumelli Tom Burgess und Tahlia Giumelli

Anzeige

Instagram / tahliagiumelli Tahlia Giumelli, Influencerin

Anzeige

Getty Images Profi-Rugbyspieler Tom Burgess während einer Trainingssession in Sydney, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de