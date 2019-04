Heute wird Queen Elizabeth II. stolze 93 Jahre alt! Am 21. April 1926 erblickte die Monarchin in London das Licht der Welt, im kommenden Juni sitzt sie bereits seit 66 Jahren auf dem britischen Thron. Am Ostersonntag wird jedoch nicht die einzige Feier anlässlich ihres Ehrentags stattfinden: Gemäß einer alten Tradition wird es für sie – wie jedes Jahr – im Juni noch einmal eine große Parade geben! Darum wird das Wiegenfest der Königin gleich zweimal begangen.

Traditionsgemäß feiert die Queen (93) ihren zweiten, offiziellen Geburtstag am zweiten Samstag im Juni. In diesem Jahr wird das am 8. Juni der Fall sein. Ein Vorfahre der britischen Monarchin, ihr Urahn George II., begann diesen Brauch erstmals im 17. Jahrhundert. Er war im Winter 1683 geboren und entschied sich, seinen 65. Geburtstag mit der Trooping the Colour-Militärparade zusammenzulegen. Denn die ist traditionell für den Sommer angesetzt – und kann damit aller Wahrscheinlichkeit nach mit gutem Wetter punkten. Die Parade gibt es bis heute – und Queen Elizabeth hat diese Gepflogenheit beibehalten.

Der echte Ehrentag der jetzt 93-Jährigen wird in einem kleinen Rahmen begangen, die Briten bekommen von den Feierlichkeiten nur akustisch etwas mit: So werden 41 Salutschüsse aus dem Hyde Park, 21 Schüsse aus dem Windsor Great Park und insgesamt 62 Salven vom Londoner Tower abgefeuert. Im vergangenen Jahr gab es zusätzlich am 21. April ein Konzert zu Ehren Ihrer Majestät, bei dem unter anderem Shawn Mendes (20), Jamie Collum und Kylie Minogue (50) auftraten.

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Royal Maundy Service am 18. April 2019

Ben A. Pruchnie/Getty Images Die britische Royal-Family beim Trooping the Colour

