Sie lässt schon vorher die Korken knallen! In weniger als zwei Wochen feiert Queen Elizabeth II. (92) ihren 93. Geburtstag, genauer am 21. April. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philip (97) verbringt sie die Zeit bis Ostern in Windsor. Anlässlich ihres Ehrentags – und das etwas verfrüht – hat die britische Königin nun offenbar in kleiner Runde bereits vorgefeiert. Die Monarchin hat einige Gäste zu einem schicken Dinner nach Schloss Windsor eingeladen!

Prinz Andrew (59), der dritte Sohn der Queen, hat seiner Mutter bei der kleinen Feier geholfen. Er wohnt mit seiner Familie nicht weit vom Ostersitz der Blaublüterin entfernt. Wie britische Medien, darunter die Zeitung Hello!, berichten, waren unter den Gästen unter anderem auch die Hochkommissare der Länder Ruanda und Kanada. Auch Scheich Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al Thani, das Staatsoberhaupt des Emirats Katar, soll Teil der Geburtstagsgesellschaft gewesen sein.

Sowohl Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) als auch Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) und die Urenkel der Queen fehlten allerdings bei der kleinen Geburtstagsparty laut des britischen Magazins. Wegen Meghans Schwangerschaft könnten Harry und seine Frau in diesem Jahr nicht nur diese und die Feierlichkeiten anlässlich Ostern verpassen: Kate und William werden den Geburtstag ihres Sohnes Louis – er wird nur zwei Tage nach der Queen ein Jahr alt – auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk ausrichten.

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de