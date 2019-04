Guckt sich Adele (30) etwa schon wieder um? Am Freitag gaben die Sängerin und ihr Ex Simon Konecki überraschend ihre Trennung bekannt. Sieben Jahre waren die beiden ein Paar, erst vor drei gaben sie sich eigentlich das Jawort. Doch ihre Beziehung war einmal, Adele soll kein Interesse an einem Liebes-Comeback haben – dafür bereits jetzt ein umso größeres an der restlichen Männerwelt!

Ein Insider verriet The Sun: "Sie freut sich darauf, Männer kennenzulernen. Sie ist eindeutig auf der Suche!" Die 30-Jährige könne eine Reunion mit Simon komplett ausschließen und halte deswegen die Augen nach neuen möglichen Kandidaten offen. "Sie hat Freunde gebeten, auf potenzielle Dates zu achten. Allerdings will sie's auch nicht übertreiben oder sich zu schnell wieder auf etwas Ernsthaftes einlassen", beteuerte die Quelle weiter.

Ob Adele schon während ihrer Partysause mit Schauspielerin und Freundin Jennifer Lawrence (28) insgeheim auf Bräutigamschau gegangen ist? Die zwei Schönheiten machten erst kürzlich die Nacht zum Tag – dürften in einer Gay-Bar jedoch wohl kaum einen Mann gefunden haben, der ernsthaft infrage käme.

ActionPress / Richard Young / REX Shutterstock Simon Konecki und Adele Adkins

Getty Images Adele nach den Grammys 2017

MEGA Jennifer Lawrence und Adele in New York

