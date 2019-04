Für Anne Wünsche (27) ging es bergab – und zwar auf der Waage! Vor Kurzem sorgte noch der Tiefpunkt in der Beziehung der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin für Aufsehen: Nach acht Jahren mit ihrem Henning Merten gab das Paar sein Liebesaus bekannt. Auf Annes Social-Media-Account verschwanden allerdings nicht nur die gemeinsamen Pärchenbilder, Follower konnten auf den Netz-Bildern noch einen weiteren Verlust entdecken: Die Single-Lady verlor stolze zehn Kilogramm!

Im exklusiven Interview mit Promiflash erzählte Anne, wie sich ihre kriselnde Partnerschaft mit Henning auf ihren Körper ausgewirkt hatte: "Ich habe währenddessen angefangen, irgendwie abzunehmen, aber seit der Trennung ging es dann nochmal so richtig krass nach unten", beobachtete die zweifache Mutter. Seit Dezember 2018 seien zehn Kilo gepurzelt – vier davon alleine in drei Wochen! "Ich glaube, das war auch der Stress und der Druck, den man hatte, und ich war ja auch in den letzten Monaten der Beziehung überhaupt nicht mehr glücklich", lautete Annes Erklärung.

Obwohl der Gewichtsverlust eher unbewusst daherkam, hatte Anne schon lange abnehmen wollen. Bisher habe es trotz Diäten allerdings nie funktioniert. Mit ihrer guten Laune sei es auch wieder zum Stillstand auf der Waage gekommen: "Ich möchte jetzt auch nicht mehr weiter abnehmen, sonst sehe ich krank aus", meinte die glückliche Influencerin.

Instagram / henning.merten Henning Merten und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf Instagram

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Star

